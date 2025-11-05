Число погибших из-за тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на Филиппины, достигло 66 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Как сообщает Филиппинское агентство новостей (PNA) со ссылкой на Национальный совет по снижению риска стихийных бедствий и их управлению (NDRRMC), шторм, известный в стране также как "Тино", вызвал масштабные разрушения и многочисленные жертвы.

Наибольшее количество погибших — 49 человек — зарегистрировано в регионе Себу, где большинство смертей связано с оползнями и наводнениями. По данным властей, продолжаются поисково-спасательные работы, в результате которых 26 человек числятся пропавшими без вести.

Местные СМИ также сообщают о крушении военного вертолета ВВС Филиппин, направленного для доставки гуманитарной помощи в провинцию Агустан-дель-Сур. Все шесть членов экипажа погибли.

Тайфуны регулярно наносят серьезный ущерб Филиппинам. В ноябре 2013 года в результате тайфуна "Хайян" погибло более 7 300 человек, что стало одной из самых разрушительных природных катастроф в истории страны.