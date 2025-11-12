Число жертв разрушительных торнадо в бразильском штате Парана выросло до семи человек после смерти 70-летнего мужчины,передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Шесть погибших были зафиксированы в городе Риу-Бониту-ду-Игуасу, ещё один – в соседнем муниципалитете Гуарапуава.

Регион пережил по меньшей мере три мощнейших торнадо, один из которых практически уничтожил Риу-Бониту-ду-Игуасу с населением около 14 тысяч человек: повреждено порядка 90 процентов зданий. В больницах остаются госпитализированными 20 человек, а власти штата продолжают оказывать медицинскую помощь и восстанавливать инфраструктуру.

Пожарная служба отметила, что сообщений о пропавших без вести не поступало, а усилия спасателей сосредоточены на восстановлении водоснабжения, электроснабжения и обеспечении населения продуктами питания и питьевой водой. Ситуация остаётся критической, а последствия стихийного бедствия ощущаются на всей территории пострадавших муниципалитетов.