Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 312 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Сан-Хосе-дель-Пальмар (Колумбия) возросло до 312 человек.

Об этом говорится в сообщении Службы управления рисками стихийных бедствий Колумбии (UNGRD).

Всего в 15 департаментах и 470 муниципалитетах пострадали 143 533 семей и 294 503 человека.

Кроме того, 134 282 дома повреждены, 29 680 зданий уничтожены и 277 обрушились, повреждены 421 дорога, 97 акведуков, 56 автомобильных мостов, 13 пешеходных мостов.