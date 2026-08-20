Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 312 человек
Кроме того, 4 380 человек ранены, еще 290 числятся пропавшими без вести.
20 Августа 2026, 02:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Августа 2026, 02:2120 Августа 2026, 02:21
135Фото: Pixabay.com
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Сан-Хосе-дель-Пальмар (Колумбия) возросло до 312 человек.
Об этом говорится в сообщении Службы управления рисками стихийных бедствий Колумбии (UNGRD).
Всего в 15 департаментах и 470 муниципалитетах пострадали 143 533 семей и 294 503 человека.
Кроме того, 134 282 дома повреждены, 29 680 зданий уничтожены и 277 обрушились, повреждены 421 дорога, 97 акведуков, 56 автомобильных мостов, 13 пешеходных мостов.
Самое читаемое
- Под Алматы смещается земля? Что показали семь лет спутниковых наблюдений
- Токаев сделал заявление о внешней политике Казахстана
- «Вы просто скоты»: Димаш Кудайберген о мужчинах, избивающих женщин
- Мужчина отдал незнакомцу телефон для звонка и лишился его в Усть-Каменогорске
- После Алматы Канье Уэст собирается выступить в Санкт-Петербурге