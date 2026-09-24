Число погибших во время учений на Каспии выросло до 12

По уточненным данным, во время военных учений в Мангистауской области в море унесло 17 военнослужащих. 12 из них погибли, троих удалось спасти, поиски еще двух продолжаются, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Правительственная комиссия во главе с заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым продолжает работу на месте происшествия.

По предварительным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи резко ухудшилась погода и усилился ветер, в результате чего военнослужащих унесло в море.

Сейчас главная задача спасателей — установить местонахождение двух пропавших военнослужащих.

«Канат Бозумбаев поручил обеспечить непрерывный круглосуточный поиск пропавших военнослужащих с привлечением всех необходимых сил и средств», – сообщили в Правительстве.

Также поручено оказать семьям погибших необходимую материальную и другую помощь.

Уполномоченные органы устанавливают все обстоятельства трагедии. Поисково-спасательные работы продолжаются непосредственно на месте происшествия.