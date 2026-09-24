Число погибших во время учений на Каспии выросло до 12
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По уточненным данным, во время военных учений в Мангистауской области в море унесло 17 военнослужащих. 12 из них погибли, троих удалось спасти, поиски еще двух продолжаются, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Правительственная комиссия во главе с заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым продолжает работу на месте происшествия.
По предварительным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи резко ухудшилась погода и усилился ветер, в результате чего военнослужащих унесло в море.
Сейчас главная задача спасателей — установить местонахождение двух пропавших военнослужащих.
«Канат Бозумбаев поручил обеспечить непрерывный круглосуточный поиск пропавших военнослужащих с привлечением всех необходимых сил и средств», – сообщили в Правительстве.
Также поручено оказать семьям погибших необходимую материальную и другую помощь.
Уполномоченные органы устанавливают все обстоятельства трагедии. Поисково-спасательные работы продолжаются непосредственно на месте происшествия.
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