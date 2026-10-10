Число преступлений в Мангистауской области снизилось на 5,7%

Под председательством прокурора Мангистауской области Сериккали Кушалиева состоялось расширенное заседание Координационного совета на тему ««Закон и порядок»: приоритеты в укреплении общественной безопасности и межведомственного взаимодействия».

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных и уполномоченных государственных органов, аксакалы, имамы и представители общественности.

В ходе заседания обсуждены криминогенная ситуация в регионе, эффективность мер по профилактике правонарушений, а также актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в обеспечении общественной безопасности.

В результате принятых комплексных мер за 9 месяцев текущего года общее количество зарегистрированных в области правонарушений снизилось на 4,5%, преступлений – на 5,7%.

В рамках проекта «Айқын нәтиже» в отношении развлекательных заведений, где наиболее часто совершаются правонарушения, приняты соответствующие меры.

В результате деятельность ряда ночных развлекательных заведений была временно приостановлена, в них организована охрана. В кафе-барах, где неоднократно фиксировались происшествия, установлены тревожные кнопки «SOS» для оперативного реагирования.

В обеспечении общественной безопасности также приоритетное внимание уделяется применению современных технологий.

В целях профилактики правонарушений на участках с наиболее сложной криминогенной обстановкой реализуется проект по размещению модульных полицейских пунктов – «полицейских капсул».

В текущем году заключен договор на установку 1106 новых видеокамер на территории области. В настоящее время 300 видеокамер функционируют с применением технологий искусственного интеллекта.

Интеллектуальная система видеонаблюдения позволяет автоматически анализировать видеопотоки, распознавать лиц, находящихся в розыске, фиксировать массовое скопление людей и выявлять оставленные без присмотра предметы. Видеозаписи хранятся в течение одного месяца, что оказывает существенную помощь при проведении проверочных и следственных мероприятий.

Положительная динамика отмечается и в сфере дорожной безопасности. Количество преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, снизилось на 6,7% .

«Наша главная цель – не ограничиваться лишь реагированием на уже совершенные правонарушения, а заранее выявлять их коренные причины и условия, способствующие их совершению, и системно устранять их. Поэтому мы уделяем приоритетное внимание профилактике, принятию необходимых мер по проблемным участкам и эффективному использованию современных цифровых технологий», – отметил прокурор области.

Также в рамках заседания Координационного совета приказом прокурора области по итогам работы в сфере профилактики правонарушений определены победители номинаций «Лучшая школа», «Безопасное село», «Село без алкоголя» и «Лучший участковый инспектор полиции».

По итогам заседания утвержден комплекс мер, направленных на укрепление законности,безопасности и общественного порядка, а также повышение эффективности межведомственного взаимодействия.