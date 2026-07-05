Число проходящих через Ормуз судов сократилось из-за контроля Ирана

Интенсивность судоходства через Ормузский пролив вдоль побережья Омана снизилась до минимальных значений на фоне усиления контроля со стороны Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, не менее восьми судов, пытавшихся выйти из Персидского залива вдоль побережья Омана, в период с пятницы по субботу развернулись у Ормузского пролива. Четыре из них впоследствии изменили маршрут, направившись к иранскому судоходному коридору, после чего покинули пролив.

Отмечается, что один из нефтяных танкеров, ранее изменивший курс у полуострова Мусандам, повторно предпринял попытку пройти через пролив. Еще одно судно находится в акватории Оманского залива. При этом многие суда предпочитают пересекать Ормузский пролив в ночное время.

Как пишет Bloomberg, официальных объяснений массовым изменениям маршрутов не последовало. Вместе с тем Иран неоднократно заявлял, что суда должны следовать через пролив исключительно по маршрутам, согласованным с иранской стороной.

По данным аналитической компании Kpler, в субботу через Ормузский пролив прошли 19 судов, днем ранее — 13.

Агентство также напоминает, что во время вооруженного конфликта между США, Израилем и Ираном ряд судов сообщал о предупреждениях со стороны иранских сил, полученных по радиосвязи. В них экипажам указывалось не продолжать движение без разрешения Тегерана. По информации Bloomberg, в отдельных случаях по судам, продолжившим движение, открывался огонь.

По оценке агентства, сохраняющаяся неопределенность с безопасностью судоходства через Ормузский пролив продолжает осложнять работу нефтетранспортных компаний и влияет на восстановление мирового нефтяного рынка.