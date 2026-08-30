Число пропавших после катастрофы в Непале и Китае достигло трёх тысяч человек
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Число пропавших без вести после катастрофического схода селевого потока в Непале и Китае приблизилось к трём тысячам. Спасатели обнаружили 633 тела, однако поиски осложняются угрозой новых наводнений. В списках пропавших числятся сотни иностранных граждан, в том числе 61 гражданин Украины, девять россиян и три гражданки Казахстана.
Новые данные появились после того, как в списки внесли 933 работника местных гидроэнергетических объектов. По данным Геологической службы США, катастрофу спровоцировало обрушение ледника. Потоки льда, грязи и обломков образовали огромные завалы и озёра, одно из которых создало угрозу для спасателей. Власти Непала временно призывали спасателей покинуть опасные районы из-за угрозы нового прорыва плотины на тибетской стороне.
Китайские спасатели также приостанавливали работы в наиболее пострадавшем районе из-за риска наводнения. Военные продолжают поиски людей, оказавшихся в тоннелях гидроэнергетических объектов. В одном из районов удалось эвакуировать около 350 рабочих и местных жителей, однако более 100 человек всё ещё могут находиться в ловушке.
По оценке Красного Креста, стихийное бедствие затронуло не менее 93 тысяч человек. ЮНИСЕФ сообщает, что срочная гуманитарная помощь необходима как минимум 17 тысячам детей. Евросоюз уже объявил о выделении Непалу 2 млн евро на гуманитарную помощь.
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