Число пропавших после катастрофы в Непале и Китае достигло трёх тысяч человек

Число пропавших без вести после катастрофического схода селевого потока в Непале и Китае приблизилось к трём тысячам. Спасатели обнаружили 633 тела, однако поиски осложняются угрозой новых наводнений. В списках пропавших числятся сотни иностранных граждан, в том числе 61 гражданин Украины, девять россиян и три гражданки Казахстана.

Новые данные появились после того, как в списки внесли 933 работника местных гидроэнергетических объектов. По данным Геологической службы США, катастрофу спровоцировало обрушение ледника. Потоки льда, грязи и обломков образовали огромные завалы и озёра, одно из которых создало угрозу для спасателей. Власти Непала временно призывали спасателей покинуть опасные районы из-за угрозы нового прорыва плотины на тибетской стороне.

Китайские спасатели также приостанавливали работы в наиболее пострадавшем районе из-за риска наводнения. Военные продолжают поиски людей, оказавшихся в тоннелях гидроэнергетических объектов. В одном из районов удалось эвакуировать около 350 рабочих и местных жителей, однако более 100 человек всё ещё могут находиться в ловушке.

По оценке Красного Креста, стихийное бедствие затронуло не менее 93 тысяч человек. ЮНИСЕФ сообщает, что срочная гуманитарная помощь необходима как минимум 17 тысячам детей. Евросоюз уже объявил о выделении Непалу 2 млн евро на гуманитарную помощь.