Рождаемость в Армении за восемь месяцев снизилась на 2,6%

В Армении с января по август 2026 года родились 19 865 детей, это на 2,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Умерли 16 391 человек, на 5,2% меньше, следует из данных Статистического комитета Армении.

Годом ранее за восемь месяцев в стране родились 20 392 ребенка и умерли 17 288 человек.

Рождений в Армении по-прежнему больше, чем смертей. С начала года разница составила 3474 человека. Соотношение родившихся и умерших выросло до 121,2% против 118% годом ранее.

Мертворождений за восемь месяцев зарегистрировано 227, на 13% меньше, чем годом ранее, когда их было 261.

Больше половины умерших, 8256 человек или 50,4%, скончались от болезней системы кровообращения. От этой причины умерло на 7,9% меньше людей, чем год назад.

На втором месте новообразования. От них умерли 3654 человека, это 22,3% всех смертей, и здесь показатель вырос на 7,6%.

От болезней органов дыхания умерли 1612 человек, на 10,2% меньше, от болезней органов пищеварения 874 человека, на 8,4% больше. Внешние причины унесли 600 жизней, на 3,2% меньше, болезни эндокринной системы 355, на 3,3% меньше.

Сильнее всего сократилась смертность от инфекционных и паразитарных болезней. От них умерли 94 человека, на 59,3% меньше, чем годом ранее.