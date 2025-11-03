  • 3 Ноября, 11:07

Число случаев давления на бизнес в Казахстане удвоилось

Сегодня, 10:40
Фото: pixabay.com

Защита бизнеса от необоснованного давления со стороны государственных органов остается одним из ключевых приоритетов органов прокуратуры. Ведомство ведет системную работу по недопущению вмешательства в предпринимательскую деятельность и обеспечению принципа неотвратимости наказания, передает BAQ.KZ.

Согласно данным прокуратуры, за 9 месяцев 2025 года зафиксировано 98 случаев незаконного вмешательства в бизнес, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (49 фактов).

Из них 92 административных производства уже рассмотрены, виновные привлечены к ответственности, наложены штрафы на 18 млн тенге.

Среди выявленных нарушений:

  • в Астане сотрудник земельного департамента незаконно потребовал демонтировать частные конструкции;

  • в Павлодарской области руководитель управления сельского хозяйства обязывал акимов требовать лишние документы от фермеров;

  • в Мангистауской области управление госдоходов сняло предпринимателя с учета по НДС без законных оснований;

  • в Актюбинской области недропользователю отказали в выделении участка по контракту;

  • в Жетісу заместитель акима района потребовал перенести автовокзал за пределы города.

Напомним, в марте 2025 года вступили в силу изменения в статью 173 Кодекса об административных правонарушениях, ужесточившие ответственность за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Поправки расширили круг лиц, подлежащих ответственности, и усилили меры воздействия.

