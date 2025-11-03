Число случаев давления на бизнес в Казахстане удвоилось
Защита бизнеса от необоснованного давления со стороны государственных органов остается одним из ключевых приоритетов органов прокуратуры. Ведомство ведет системную работу по недопущению вмешательства в предпринимательскую деятельность и обеспечению принципа неотвратимости наказания, передает BAQ.KZ.
Согласно данным прокуратуры, за 9 месяцев 2025 года зафиксировано 98 случаев незаконного вмешательства в бизнес, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (49 фактов).
Из них 92 административных производства уже рассмотрены, виновные привлечены к ответственности, наложены штрафы на 18 млн тенге.
Среди выявленных нарушений:
-
в Астане сотрудник земельного департамента незаконно потребовал демонтировать частные конструкции;
-
в Павлодарской области руководитель управления сельского хозяйства обязывал акимов требовать лишние документы от фермеров;
-
в Мангистауской области управление госдоходов сняло предпринимателя с учета по НДС без законных оснований;
-
в Актюбинской области недропользователю отказали в выделении участка по контракту;
-
в Жетісу заместитель акима района потребовал перенести автовокзал за пределы города.
Напомним, в марте 2025 года вступили в силу изменения в статью 173 Кодекса об административных правонарушениях, ужесточившие ответственность за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Поправки расширили круг лиц, подлежащих ответственности, и усилили меры воздействия.
