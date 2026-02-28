  • Главная
Число случаев заболеваемости корью снизилось в Казахстане

В ответ на текущую эпидемиологическую ситуацию по кори Министерством здравоохранения  расширен комплекс противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. 

Введена дополнительная иммунизация детей 6–10 месяцев до стабилизации обстановки, организована наверстывающая вакцинация детей 2–5 и 7–18 лет, не привитых ранее, а также медицинских работников до 30 лет без подтверждённой иммунизации, передает BAQ.KZ

Усилены требования к плановой госпитализации и противоэпидемическому режиму, включая временное отстранение непривитых лиц в организованных коллективах и воинских частях.
 
Реализация принятых мер уже демонстрирует положительный эффект. В сравнении с предыдущей неделей (417 случаев) число зарегистрированных случаев кори снизилось до 311, что на 106 случаев меньше (–25,4%). 

Несмотря на снижение, стабилизации эпидемиологической ситуации достигнуть пока не удалось. 
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в г. Астана — 81 случай, г. Алматы — 48 случаев, Алматинская область — 57 случаев, Западно-Казахстанская область — 29 случаев, Атырауская область — 57 случаев и Костанайская область — 57 случаев. Основную долю заболевших составляют непривитые дети до 14 лет.
 
По состоянию на начало 2026 года дополнительной иммунизацией охвачено 36,7 тыс. детей 6-11 мес., плановой вакцинацией  - 21,4 тыс. детей в возрасте 1 года (6,7%) и 17 тыс. детей 6 лет (4,7%). 

Наверстывающей иммунизацией охвачено 8,1 тыс. лиц до 18 лет. Работа в этом направлении продолжается.
 
Министерство продолжает мониторинг ситуации и координацию мер реагирования. Своевременная вакцинация и ответственное отношение граждан к профилактике остаются ключевыми условиями защиты здоровья населения и предупреждения дальнейшего распространения кори.

