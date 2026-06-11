Число случаев заражения Эболой в ДР Конго превысило 630

В Демократической Республике Конго продолжает расти число заболевших лихорадкой Эбола. По последним данным местных властей, подтверждено уже 635 случаев заражения опасным вирусом.

Как сообщает «Интерфакс», жертвами заболевания стали 127 человек. Ранее официальные органы сообщали о 598 подтвержденных случаях инфекции и 115 умерших.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества. Еще 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения.

Особую тревогу специалистов вызывает распространение штамма Бундибугио, против которого на сегодняшний день не существует одобренных вакцин и специфических методов лечения. Медики делают ставку на поддерживающую терапию, включая изоляцию пациентов, восполнение потери жидкости и симптоматическое лечение.

Случаи заболевания зарегистрированы в трех провинциях ДР Конго, а также на территории Уганды. Представители гуманитарных организаций и медицинских служб сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски, а также о дефиците медицинского персонала в затронутых регионах.