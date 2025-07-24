Министерство культуры и информации Республики Казахстан подвело итоги работы за первое полугодие, представив ключевые инициативы в сфере гендерной политики и семейной поддержки, передает BAQ.KZ.

По словам представителей ведомства, в стране реализуются масштабные шаги, направленные на укрепление института семьи и продвижение равных прав для всех граждан.

Одним из ярких событий стало проведение в феврале 2025 года субрегиональной встречи высокого уровня с участием регионального директора "ООН-Женщины" по Европе и Центральной Азии Белен Санс Люке. Визит был приурочен к 30-летию Пекинской декларации и стал важным этапом в диалоге о будущем гендерного равенства в Центральной Азии.

Весной в Казахстане прошла Республиканская Неделя репродуктивного здоровья, собравшая около 500 тысяч участников. Более 20 тысяч мероприятий по всей стране способствовали повышению осведомленности о здоровье и правах женщин, мужчин и подростков.

В центре внимания также оказался Закон 2024 года по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Он дал старт реформе Центров поддержки семьи (ЦПС), число которых выросло более чем втрое — с 33 до 124. Только за первые шесть месяцев 2025 года в ЦПС обратились свыше 100 тысяч человек, а более 5 тысяч семей находятся на комплексном сопровождении.

Особое внимание уделяется цифровизации: в восьми регионах уже внедрены новые электронные системы, а в скором времени стартует национальная онлайн-платформа "Академия родителей" — Ata-ana.kz.

Продвижение ценностей отцовства и материнства остаётся важным приоритетом. В честь Дня матерей прошло свыше тысячи мероприятий, а в июне в Астане состоялся X Республиканский форум отцов под девизом "Әке. Отбасы. Қоғам", где обсуждались современные вызовы семьи и пути их преодоления.

Существенную аналитическую поддержку оказывает Центр исследований в сфере семейной и гендерной политики при Казахстанском институте общественного развития. Среди его проектов — подготовка Национального доклада о профилактике семейно-бытового насилия и запуск "Карты гендерных нужд и потребностей" на сайте Комитета информации и общественного развития.