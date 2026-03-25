Число убитых граждан Ливана с начала военной эскалации достигло 1 072
Зону военных действий покинули 1 049 328 человек.
Сегодня 2026, 01:33
Сегодня 2026, 01:33Сегодня 2026, 01:33
Фото: Report
В Ливане число погибших из-за ударов Израиля неуклонно растет. Об этом пишет минздрав республики в соцсети Х, передает BAQ.KZ.
За сутки в результате ударов ВВС Израиля по югу Ливана погибли 33 человека, еще 90 пострадали.
"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 072, пострадали - 2 966", - отмечает ведомство.
По данным МВД Ливана, свои дома в зоне военных действий покинули 1 049 328 человек.
Самое читаемое
- Казахстан отказался от строительства ГПЗ на Карачаганаке с участием Shell и Eni
- Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Афинах
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Три человека погибли в ДТП на аль-Фараби: общество требует жёстких мер