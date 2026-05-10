Число вакцинированных от ВПЧ девочек увеличилось в Атырауской области
Сегодня 2026, 15:36
153Фото: Pixabay.com
В Атырауской области ведётся работа по защите здоровья девочек и профилактике онкологических заболеваний. В частности, набирает обороты кампания по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), который считается одной из основных причин рака шейки матки, передает BAQ.KZ со ссылкой на негиональную службу коммуникаций.
В прошлом году в регионе получили прививку против ВПЧ и были охвачены профилактическими мерами 5 341 девочка в возрасте от 11 до 13 лет. Этот показатель свидетельствует о росте доверия родителей к вакцинации и понимании важности профилактической медицины.
В целом, в области в период 2024-2026 годов вакцинацией планируется охватить около 7 900 девочек.
По словам специалистов, возраст 11-13 лет считается наиболее оптимальным для вакцинации, поскольку именно в этот период в организме формируется устойчивый иммунитет против опасных типов вируса.
Врачи отмечают, что вакцинация против ВПЧ является одним из самых эффективных способов профилактики рака шейки матки, и призывают родителей своевременно вакцинировать своих дочерей.
