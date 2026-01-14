Национальная волонтерская сеть провела исследование, доказывающее рост и развитие волонтерского движения в Казахстане, передает BAQ.kz.

С его помощью хотели оценить уровень общественного доверия к волонтерству и проанализировать эффективность взаимодействия гражданского сектора с госорганами. О результатах сообщили в Министерстве культуры и информации. Участниками социологического опроса стали больше 11 тысяч респондентов из всех регионов Казахстана. Кроме того, был проведён мониторинг деятельности волонтерских организаций.

– Результаты показали устойчивый рост волонтерского движения в Казахстане. Численность волонтеров превысила 300 тысяч человек, а количество реализованных инициатив увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущим периодом. Уровень информированности населения о волонтерской деятельности достиг 89%, при этом каждый третий гражданин принимает непосредственное участие в волонтерских инициативах, – говорится в сообщении.

Наиболее востребованными направлениями стали социальное, экологическое и событийное волонтёрство, подчеркнули в публикации. Отмечено также укрепление отраслевого и корпоративного волонтёрства за счёт реализации проектов, включая "Марафон добрых дел" и Международную премию "Волонтер года".