Количество зарегистрированных юридических лиц в Казахстане достигло 550 тысяч, продолжив многолетний рост. Одновременно статистика показывает снижение числа индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса. Наибольшая деловая активность по-прежнему сосредоточена в Алматы и Астане, передает BAQ.kz.

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 550 021 юридическое лицо, из которых 442 042 являются действующими.

За последний год количество зарегистрированных компаний выросло на 1,2%, а число действующих юридических лиц увеличилось на 4,3%.

Рост продолжается уже десятый год подряд. Если в 2016 году в стране насчитывалось 383 850 юридических лиц, то к началу 2026 года их количество увеличилось до 549 669. За десятилетие прирост составил более 165 тысяч компаний, или 43,2%.

Основным драйвером остаются малые предприятия. Именно этот сегмент обеспечивает стабильное увеличение числа зарегистрированных компаний в среднем на 4,1% ежегодно.

Где больше всего предпринимателей

Почти каждый третий зарегистрированный бизнес в стране приходится на Алматы.

В южной столице зарегистрировано 162 554 юридических лица, что составляет 29,6% от общего числа.

На втором месте находится Астана с 104 251 компанией или 19% рынка. Замыкает тройку Шымкент, где зарегистрировано 29 477 юридических лиц.

Меньше всего компаний зарегистрировано в области Улытау - 2 898, а также в областях Абай и Жетысу.

Торговля остается главным направлением бизнеса

Самой популярной сферой деятельности среди юридических лиц остается оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов.

На этот сектор приходится 26,4% всех зарегистрированных компаний.

Следом идут строительство с долей 13,4% и сфера прочих услуг - 9,9%.

Вместе эти три направления формируют почти половину всех юридических лиц страны.

ИП становится меньше

В отличие от компаний, сектор индивидуального предпринимательства демонстрирует снижение.

На 1 июня зарегистрировано 1,66 млн индивидуальных предпринимателей, из которых действуют почти 1,6 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных ИП сократилось на 9,7%, а число действующих предпринимателей уменьшилось на 8,5%.

Как и среди юридических лиц, основная часть предпринимателей работает в торговле. На этот сектор приходится 38,8% всех зарегистрированных ИП.

Также значительную долю занимают сельское хозяйство и сфера услуг. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 2,14 млн.

Из них действующими являются 1,98 млн субъектов. Большинство участников сектора МСБ составляют индивидуальные предприниматели. Их доля достигает 68,7%.

На юридические лица малого бизнеса приходится 19,1%, на фермерские хозяйства - 12,1%. Доля среднего бизнеса остается минимальной и составляет всего 0,2%.

При этом число действующих субъектов МСБ за год сократилось на 6,3%.

Иностранный бизнес продолжает расти

Позитивную динамику демонстрируют компании с иностранным участием.

Количество юридических лиц и филиалов с иностранной формой собственности за год увеличилось на 10,1%.

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов остаются торговля, услуги и строительство. На эти три направления приходится более 60% всех компаний с иностранным капиталом.