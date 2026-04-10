Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сегодня выступил на расширенном заседании Координационного совета по развитию предпринимательства при партии «AMANAT». Заседание в расширенном формате проведено впервые с момента создания Совета в октябре прошлого года, с участием председателя партии «AMANAT» Ерлана Кошанова, передает BAQ.KZ.

В настоящее время доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла 40,5%, из которых 33% приходится на малое предпринимательство и 7,5% – на среднее.

На начало 2026 года в стране действует более 2,3 млн предприятий, численность занятых в бизнесе достигла 4,4 млн человек, что на 3,4% выше уровня 2024 года.

Вице-премьер проинформировал участников заседания о мерах по снижению контрольной и административной нагрузки на бизнес. В частности, для автоматического получения и проверки сведений совместно с Министерством ИИ и цифрового развития ведется интеграция информационных систем регулирующих госорганов с государственной базой данных «Е-лицензирование».

Ключевым инструментом становится платформа «eGov Business», на базе которой внедряется Цифровая карта бизнеса – единый аналитический и сервисный инструмент сопровождения предпринимателей. Она позволит перейти к сервисной модели взаимодействия государства и бизнеса, повысить адресность мер господдержки, обеспечить прозрачность регулирования и снизить административные барьеры.

На сегодняшний день финансовая поддержка МСБ осуществляется по трем основным направлениям: субсидирование процентных ставок, льготное финансирование через программы «Өрлеу» и «Іскер аймақ», а также предоставление гарантий на базе Фонда «Даму».

«По итогам 2025 года просубсидировано 3 373 проекта на общую сумму кредитов 365,7 млрд тенге, выплачено субсидий на 268,5 млрд тенге. В текущем году планируется существенное увеличение объемов финансирования: за счет средств республиканского бюджета – на 200 млрд тенге, а также за счет привлечения средств банков – на 244 млрд тенге», —- отметил вице-премьер.

В сфере АПК в 2026 году объем финансирования сохранен на уровне 1 трлн тенге. Из них более 300 млрд тенге направлены на лизинг сельскохозяйственной техники. 374 млрд тенге будут выделены на льготное кредитование аграриев в рамках Комплексного плана развития животноводства.

Для системной поддержки и стимулирования промышленных предприятий в 2026 году через институты развития НИХ «Байтерек» предусмотрено 329 млрд тенге.

В ходе заседания предприниматели озвучили ряд проблемных вопросов. Представитель Союза торговых сетей Эльбеги Абдиев отметил, что расширение перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 до 31 наименования, сохранение предельной наценки на уровне 15% при фактических расходах бизнеса в 20–23%, а также повышение НДС до 16% формируют убыточные условия для торговых сетей. Вице-премьер подчеркнул, что расширение перечня СЗПТ носит временный характер и по мере стабилизации инфляции перечень будет возвращен к первоначальному.

Член Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Айжан Балакешова подняла вопросы, связанные с применением норм Налогового кодекса. Председатель Ассоциации инвесторов Казахстана Рустам Журсунов обратил внимание на необходимость стимулирования роста частных инвестиций, а также на сложность подзаконных актов и сохраняющиеся бюрократические процедуры. Актуальные вопросы также были подняты в сфере практического применения реестра казахстанских товаропроизводителей, механизмов изъятий из национального режима, оборота контрафактной продукции на рынке и другие.

