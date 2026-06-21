Число заразившихся Эболой в В ДР Конго выросло до 950
Сегодня 2026, 16:17
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Сегодня 2026, 16:17Сегодня 2026, 16:17
107Фото: Pixabay.com
Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 956, погибших - 247.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения ДРК.
"В провинции Итури за сутки зарегистрированы 23 новых случая заболевания и два летальных исхода. В больницах находится 391 пациент. Полностью выздоровели 92 человека", - следует из сообщения.
По данным ведомства, эпицентром остается провинция Итури, на которую приходится 874 случая заболевания Эболой и 201 летальный случай.
Напомним, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДР Конго 15 мая. Вспышка заболевания также зафиксирована и в соседней Уганде.
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