В 2025 году в Комитет по защите прав потребителей поступило 2904 обращения в отношении ресторанов и кафе, тогда как годом ранее их было 1430, сообщает BAQ.kz.

Посетители чаще всего указывали на грубое и некачественное обслуживание, испорченные блюда, нарушения санитарных требований, а также отсутствие меню на государственном языке.

В целом за год в комитет и его территориальные департаменты поступило 83 801 обращение, что на 34 процента больше показателя 2024 года (62 561). По итогам рассмотрения заявлений потребителям было возвращено 2,8 млрд тенге.

Наибольшее количество жалоб традиционно связано с розничной торговлей – 35 159 обращений. Основные претензии касались отказов в обмене и возврате товаров, в том числе некачественной и бракованной продукции.

Существенный массив обращений пришелся и на электронную торговлю – 18 237 жалоб. Покупатели сообщали о несоответствии товаров заявленному описанию, отсутствии информации о продавцах, отказах в возврате средств и случаях мошенничества.

Далее в статистике следуют бытовые услуги, по которым зафиксировано 6220 обращений, сфера ЖКХ – 4835, а также категория "другое" с 5747 жалобами. В последнюю группу, в частности, вошли обращения по фактам отказа в обслуживании на государственном языке и отсутствия кассовых чеков.

Жалобы также поступали на услуги связи (2555), финансовый сектор (2221), сферу образования (1935), туризм (1677), медицинские услуги (1179) и транспорт (1079).

При этом количество обращений, связанных с авиаперевозками, сократилось почти вдвое – до 53 случаев против 119 годом ранее. В основном пассажиры жаловались на задержки рейсов и невозврат средств за билеты.

В комитете сообщили, что за год территориальные департаменты провели 1459 проверок. По их результатам 1125 субъектов бизнеса были оштрафованы на общую сумму 37,5 млн тенге, еще 335 предпринимателей получили предупреждения.

Всего из поступивших обращений 31 473, или 37,6 процента, были удовлетворены. Еще 27 419 заявителям разъяснили порядок защиты прав, 19 205 обращений перенаправили в другие государственные органы. По 156 случаям в настоящее время ведется исковая работа.