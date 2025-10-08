Число жертв атак израильской армии на осажденный сектор Газа с 7 октября 2023 года увеличилось до 66 183 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Как сообщили в палестинском Минздраве в секторе Газа, за последние 24 часа жертвами обстрелов в эксклаве стали 10 человек, еще 61 получили ранения.

18 марта израильская армия нарушила прекращение огня, достигнутое с ХАМАС 19 января. С тех пор в результате атак погибли 13 588 палестинцев, еще 57 800 получили ранения.

Число палестинцев, погибших в результате обстрелов у так называемых пунктов распределения помощи, созданных Израилем в координации с США, достигло с 27 мая 2 613 человек, еще 19 164 получили ранения.

Общее число раненых в результате атак израильской армии с 7 октября 2023 года в секторе Газа достигло 169 841 человек.

Под завалами разрушенных зданий все еще остаются тела тысяч погибших.