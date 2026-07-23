Число жертв Эболы превысило 1 тысячу человек

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в ДРК от заболевания скончались 999 человек, еще два летальных случая зарегистрированы в Уганде. Лабораторно подтверждено 2 473 случая заражения в ДРК и 20 - в Уганде.

Кроме того, в ДРК зафиксировано 322 случая с подозрением на заражение вирусом Эбола.

По информации ВОЗ, в общей сложности 501 человек в двух странах выздоровел. Показатель летальности составляет около 40%.