В марокканском прибрежном городе Сафи число погибших в результате наводнения и сильного шторма возросло до 21 человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Стихия обрушилась на разные регионы страны, вызвав масштабные разрушения, человеческие жертвы и серьезные перебои в транспортном сообщении.

На атлантическом побережье были затоплены обширные территории, тогда как во внутренних и высокогорных районах страны сильные снегопады привели к временному прекращению сообщения со многими населенными пунктами. Экстремальные погодные условия осложнили работу экстренных служб и повседневную жизнь тысяч людей.

По информации официального марокканского агентства MAP, поисково-спасательные операции продолжаются в круглосуточном режиме. Власти принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности в пострадавших районах и мобилизуют ресурсы для оказания помощи гражданам, оказавшимся в зоне бедствия.

Ранее местные власти сообщили, что в старой части Сафи под водой оказались около 70 жилых домов и коммерческих объектов, а примерно десять автомобилей были унесены сильным течением. Наводнение привело к остановке движения на ряде городских маршрутов. Поисковые работы продолжаются на случай возможного наличия пропавших без вести, после завершения оценки ущерба пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

Тяжелая ситуация сложилась и в районе Эль-Менкара провинции Эр-Рашидия, где после проливных дождей река Уэд-эль-Батха вышла из берегов. Это привело к обрушению большого числа домов в поселке Эль-Джерф. Пострадавшие семьи были размещены во временных убежищах и обеспечены продовольствием и предметами первой необходимости. В регионе, где многие строения возведены из самана, зафиксированы значительные разрушения, оценка ущерба продолжается.

В районе Мерзуги силы Королевской жандармерии Марокко спасли двух испанских туристов, чей автомобиль был унесен селевыми потоками. Пострадавших доставили в безопасное место. На фоне продолжающихся осадков власти настоятельно призвали жителей и туристов избегать русел вади и рек.

Сильные дожди и шторм затронули и север страны, включая регион Танжер — Тетуан — Эль-Хосейма. В Танжере, Тетуане, Мартиле и Мдике-Фнидеке затоплены улицы и жилые кварталы, многие дома оказались под водой. Местные жители указывают на недостаточную пропускную способность ливневой канализации и требуют от властей срочных мер.

Из-за шторма "Эмилия", действующего в Гибралтарском проливе, временно приостановлены все паромные рейсы между испанским портом Тарифа и марокканским Танжером. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять информацию о рейсах. На одном из паромов линии Сеута — Альхесирас из-за высоких волн у пассажиров возникла паника.

Тем временем на востоке Марокко стихия приобрела другую, не менее опасную форму. В результате сильных морозов в районе Туисит провинции Джерада, недалеко от границы с Алжиром, за последнюю неделю от переохлаждения погибли девять нелегальных мигрантов из стран Африки к югу от Сахары. Филиал Марокканской ассоциации по правам человека в Уджде сообщил, что трагедии произошли на фоне истощения и экстремально низких температур.

Снегопады во внутренних и горных районах также серьезно осложнили ситуацию на дорогах. По данным метеослужбы, в районе Уарзазата в горах Высокого Атласа высота снежного покрова местами достигала 40–50 сантиметров. В районах Тингхира, Мидельта и Имильчила закрыты многие автодороги, а некоторые сельские населенные пункты оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Команды Министерства общественных работ и водных ресурсов продолжают работы по расчистке дорог и восстановлению транспортного сообщения.