В Индонезии продолжают поступать тревожные данные о последствиях масштабных наводнений и оползней, обрушившихся на три провинции острова Суматра, передает BAQ.KZ.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что число погибших возросло до 604 человек, а еще 464 человека считаются пропавшими без вести. Спасательные службы работают в условиях тяжелой обстановки и продолжают поисковые операции без перерыва.

Наводнения затронули сотни тысяч жителей. Около 570 тысяч человек в провинциях Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех вынуждены были покинуть свои дома. Разрушенные дороги, поврежденные мосты и перебои в работе коммуникационной инфраструктуры сделали многие населенные пункты труднодоступными. В некоторых районах гуманитарная помощь доставляется исключительно воздушным путем.

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что масштабные спасательные и восстановительные работы продолжаются в полном объеме. Он подчеркнул, что правительство делает всё возможное для поддержки пострадавших регионов и ускорения доставки помощи.

Глава государства также отметил, что Индонезия должна более эффективно реагировать на последствия изменения климата. По его словам, местные органы власти обязаны активнее участвовать в охране окружающей среды и подготовке к экстремальным погодным явлениям, которые становятся всё более частыми и разрушительными.

Ситуация в пострадавших районах остаётся сложной, однако власти и спасательные службы заверяют, что работа продолжается круглосуточно, а поддержка жителям будет оказана в полном объеме.