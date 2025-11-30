Число жертв наводнений в Индонезии достигло 435 человек
Вертолёты доставляют помощь.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сильные наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра унесли жизни 435 человек, сообщили официальные источники, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. Ранее число погибших оценивалось в 303 человека.
Стихийное бедствие вызвано проливными дождями, которые продолжаются с конца прошлой недели. Селевые потоки разрушили жилые дома, дороги и телекоммуникационную инфраструктуру, что осложнило работу спасателей.
В южной части Таиланда погибли 170 человек. В Индонезии вертолёты доставляют помощь в районы, где пока ещё заблокированы дороги. При этом в Малайзии сняты штормовые предупреждения, прогнозируется ясная погода.
Спасательные и гуманитарные группы используют вертолеты для доставки помощи в районы, до которых невозможно добраться по земле. Власти продолжают эвакуацию пострадавших и оказывают поддержку пострадавшим семьям.
Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии призвало жителей соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей.
Самое читаемое
- Поголовье скота в Актюбинской области выросло на 7% благодаря господдержке
- На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге
- После аварии на Байконуре Россия временно лишилась возможности отправлять людей в космос
- Зарина Дияс пробилась в основную сетку Australian Open 2026
- Страшные наводнения в Индонезии и Таиланде: Токаев выразил соболезнования лидерам стран