Сильные наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра унесли жизни 435 человек, сообщили официальные источники, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. Ранее число погибших оценивалось в 303 человека.

Стихийное бедствие вызвано проливными дождями, которые продолжаются с конца прошлой недели. Селевые потоки разрушили жилые дома, дороги и телекоммуникационную инфраструктуру, что осложнило работу спасателей.

В южной части Таиланда погибли 170 человек. В Индонезии вертолёты доставляют помощь в районы, где пока ещё заблокированы дороги. При этом в Малайзии сняты штормовые предупреждения, прогнозируется ясная погода.

Спасательные и гуманитарные группы используют вертолеты для доставки помощи в районы, до которых невозможно добраться по земле. Власти продолжают эвакуацию пострадавших и оказывают поддержку пострадавшим семьям.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии призвало жителей соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей.