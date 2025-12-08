На индонезийском острове Суматра продолжают разрушительные последствия масштабных наводнений и оползней, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По данным Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Индонезии (BNPB), число погибших возросло до 950 человек. Спасательные службы предупреждают, что эта цифра может увеличиться, поскольку 274 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Стихийное бедствие нанесло огромный ущерб инфраструктуре. Более 5 тысяч человек получили ранения, а селевые потоки разрушили свыше 156 тысяч строений, включая жилые дома, дороги и социальные объекты. В некоторых районах спасатели сталкиваются с серьёзными трудностями, поскольку затопленные и разрушенные участки остаются практически недоступными.

По оценкам BNPB, для восстановления пострадавших территорий стране потребуется около 3 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить на восстановление жилья, инфраструктуры, очистку территорий и создание условий для возвращения людей в безопасные дома.

Власти Индонезии продолжают мобилизовать дополнительные силы и ресурсы, а также усиливают международное сотрудничество для ликвидации последствий одной из самых разрушительных природных катастроф последних лет.