Число жертв наводнения и оползня в Непале достигло 1 344 человек
Почти 4,9 тыс. человек числятся пропавшими без вести после стихийного бедствия на севере страны.
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Число погибших в результате наводнения и схода оползня в Непале увеличилось до 1 344 человек. Об этом сообщает полиция страны, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о 1 287 погибших.
По данным правоохранительных органов, еще 4 898 человек, включая граждан Непала и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Среди них 698 иностранцев.
Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на севере Непала. По предварительным данным, причиной мощного паводка стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи».
Поток воды, грязи и горных пород с большой скоростью прошел по руслу реки более 70 километров. Стихия разрушила расположенные поблизости населенные пункты и затопила значительную территорию.
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