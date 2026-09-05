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  • Число жертв наводнения и оползня в Непале достигло 1 344 человек

Число жертв наводнения и оползня в Непале достигло 1 344 человек

Почти 4,9 тыс. человек числятся пропавшими без вести после стихийного бедствия на севере страны.

5 Сентября 2026, 13:32
АВТОР
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ТАСС 5 Сентября 2026, 13:32
5 Сентября 2026, 13:32
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Фото: ТАСС

Число погибших в результате наводнения и схода оползня в Непале увеличилось до 1 344 человек. Об этом сообщает полиция страны, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 1 287 погибших.

По данным правоохранительных органов, еще 4 898 человек, включая граждан Непала и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Среди них 698 иностранцев.

Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на севере Непала. По предварительным данным, причиной мощного паводка стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи».

Поток воды, грязи и горных пород с большой скоростью прошел по руслу реки более 70 километров. Стихия разрушила расположенные поблизости населенные пункты и затопила значительную территорию.

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