На юге Таиланда продолжают фиксировать тяжёлые последствия масштабного наводнения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По последним данным, число погибших возросло до 145 человек. Об этом сообщил официальный представитель правительства Сирипонг Ангкасакулкиат на брифинге в Бангкоке.

Представитель властей отметил, что всего в южных регионах страны зарегистрировано 145 случаев гибели людей. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в провинции Сонгкхла, где подтверждена смерть 110 человек. Именно этот регион оказался в эпицентре стихии, где затопленными оказались жилые кварталы, дороги и инфраструктурные объекты.

Наводнение стало одним из наиболее разрушительных за последние годы. На снимках, опубликованных агентством "Синьхуа", видно, как жители Сонгкхлы возвращаются на улицы после снижения уровня воды, пытаясь оценить ущерб и спасти личные вещи.

Спасательные службы продолжают поисковые и восстановительные работы, однако некоторые районы остаются труднодоступными. Власти Таиланда призвали жителей соблюдать осторожност