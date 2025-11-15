В индонезийской провинции Центральная Ява спасатели продолжают поисковые работы после масштабного оползня, произошедшего 13 ноября. По последним данным местных властей, число погибших достигло 11 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание 20 minutes.

Как сообщил руководитель региональной поисково-спасательной службы Мухаммад Абдулла, ещё 12 человек числятся пропавшими без вести. Спасательные отряды продолжают расчистку завалов, несмотря на сложные погодные условия.

По предварительным данным, стихия была вызвана проливными дождями, которые привели к сходу большого объема грунта. Оползень накрыл три деревни в Центральной Яве, разрушив жилые дома и хозяйственные постройки. Наибольшие разрушения зафиксированы в районе Чилакап.

Местные власти сообщают, что поисково-спасательная операция продолжается в усиленном режиме. Спасатели используют тяжелую технику, однако из-за риска новых оползней работы идут с большой осторожностью.

Ранее власти подтверждали гибель не менее трёх человек, однако по мере разборов завалов число жертв продолжает расти.