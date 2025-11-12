На Филиппинах число жертв мощного тайфуна "Фунг-Вонг" достигло 27 человек, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Anadolu.

Стихия принесла разрушительные наводнения и оползни, оставив за собой тысячи разрушенных домов и затопленные улицы. По данным Национального совета по снижению рисков бедствий и управлению ими (NDRRMC), 36 человек получили ранения, ещё двое считаются пропавшими без вести.

Последствия тайфуна затронули более 2,4 миллиона жителей в 15 регионах страны. Местные власти сообщают, что многие населённые пункты остаются без электричества и доступа к чистой воде. Спасатели продолжают эвакуацию жителей из опасных зон и доставляют гуманитарную помощь пострадавшим.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о введении "национального режима бедствия", что позволит ускорить распределение ресурсов и оказание помощи. Эта трагедия произошла вскоре после разрушительного тайфуна "Калмаэги", унёсшего жизни 232 человек.

Филиппины регулярно страдают от тропических штормов и тайфунов, но "Фунг-Вонг" вновь напомнил о хрупкости островной страны перед силами природы. Местные жители надеются, что восстановительные работы начнутся как можно скорее, а международное сообщество окажет необходимую поддержку в борьбе с последствиями бедствия.