Число погибших от тайфуна "Рагаса" на Тайване и Филиппинах достигло 24 человек. Стихия, ранее классифицированная как супертайфун, ослабла до тропического шторма и направляется к Вьетнаму, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Накануне шторм обрушился на южное побережье Китая, включая провинцию Гуандун и Гонконг. В понедельник скорость ветра достигала 265 км/ч, что сделало "Рагасу" самым мощным циклоном года. К четвергу она снизилась до 65 км/ч.

Непогода принесла проливные дожди и шквалистый ветер. В провинции Гуандун было повалено свыше 10 тысяч деревьев, спасатели использовали спецтехнику для расчистки дорог и эвакуации жителей.