Сектор Газа продолжает страдать от непрекращающихся атак, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

С 7 октября 2023 года в результате израильских ударов погибли уже 64 905 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава. Общее количество раненых достигло 164 926.

По данным ведомства, только за последние сутки в результате новых обстрелов погибли 34 человека, еще 316 получили ранения. Обстрелы идут по всей территории сектора, включая густонаселённые районы, больницы и т.н. "зоны безопасности".

Ситуация резко обострилась после 18 марта 2024 года, когда израильская армия нарушила режим прекращения огня, установленный соглашением с ХАМАС от 19 января. С этого момента погибло еще 12 354 палестинца, более 52 885 ранены.

Отдельную тревогу вызывает статистика жертв среди тех, кто пытался получить гуманитарную помощь. С 27 мая вблизи пунктов распределения продовольствия, организованных Израилем при поддержке США, погибли 2 497 человек, более 18 тысяч получили ранения. Множество пострадавших — женщины и дети.

Местные власти сообщают, что под завалами разрушенных домов до сих пор остаются тела тысяч погибших, но из-за непрекращающихся атак и нехватки техники разбор завалов невозможен. ООН и международные гуманитарные организации продолжают призывать к немедленному прекращению огня и допуску гуманитарной помощи в анклав.