С момента начала военной кампании Израиля против сектора Газа 7 октября 2023 года число погибших палестинцев достигло 66 288 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Газе. Только за последние сутки в результате новых атак погибли ещё 63 человека, ранения получили 227.

Обострение ситуации продолжается с 18 марта 2024 года, когда, по заявлениям палестинской стороны, израильская армия нарушила режим прекращения огня, достигнутый с ХАМАС 19 января. С того момента в регионе погибло 13 420 человек, более 57 тысяч получили ранения.

Особое внимание вызывает гуманитарная катастрофа, связанная с обстрелами вблизи так называемых пунктов распределения гуманитарной помощи, организованных Израилем при координации с США. С 27 мая на этих участках погибло не менее 2 597 человек, а число раненых превысило 19 тысяч.

Общее число раненых в секторе Газа с октября 2023 года достигло 169 165 человек. Многие пострадавшие остаются без доступа к надлежащей медицинской помощи из-за разрушенной инфраструктуры и нехватки медикаментов. Под завалами разрушенных зданий, по данным местных властей, всё ещё находятся тела тысяч погибших, которые не удаётся извлечь.