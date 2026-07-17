Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго приблизилось к 800

Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 2 073 случая заболевания, из которых 796 завершились летальным исходом.

«На данный момент зарегистрированы 2 073 случая заболевания, из них 796 закончились летальным исходом», — заявил глава ВОЗ во время брифинга в штаб-квартире организации.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что нынешняя вспышка стала третьей по масштабам за всю историю наблюдений в Демократической Республике Конго. Кроме того, за последний месяц распространение вируса происходило быстрее, чем во время всех предыдущих вспышек заболевания.