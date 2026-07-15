Как защищают Астану от большой воды: фоторепортаж с закрытых гидротехнических объектов

Высокий забор, вооруженная охрана, пропускной режим и десятки километров пути по степи. За этими закрытыми объектами скрывается система, от которой зависят водоснабжение Астаны и безопасность более миллиона жителей во время паводков. Корреспондент BAQ.KZ побывал на Астанинском водохранилище, защитной дамбе столицы и строящемся 23-километровом сбросном канале, чтобы увидеть, как модернизируют гидротехнические сооружения, многие из которых впервые обновят за более чем полвека эксплуатации. Подробнее – в фоторепортаже.

За колючей проволокой: первое знакомство с Астанинским водохранилищем

Дорога до Астанинского водохранилища занимает немало времени. Оно расположено в Акмолинской области, вдали от города. Уже на въезде становится понятно – объект стратегический.

Высокий забор, охрана, пропускной режим. Журналистов встречают сотрудники службы безопасности с оружием. После проверки документов нас проводят на территорию гидроузла.

Перед глазами – огромное зеркало воды. Трудно представить, что именно отсюда столица получает питьевую воду. Водохранилище было построено еще в 1970 году. За более чем полвека оно продолжает выполнять свои функции, однако возраст сооружения заметен практически сразу.

Где-то видны следы коррозии на металлических конструкциях, местами оборудование выглядит морально устаревшим. Несмотря на это, весь гидроузел продолжает работать в штатном режиме.

Именно поэтому сейчас государство готовится к первой за всю историю эксплуатации комплексной реконструкции объекта.

Астанинское водохранилище остается одним из важнейших гидротехнических сооружений страны. Его полный объем составляет 410,9 млн кубометров, полезный – 375,4 млн кубометров, а паводковый водосброс способен пропускать до 1920 кубометров воды в секунду.

Как ранее сообщали в Комитете водного хозяйства, проект предусматривает не увеличение объема водохранилища, а полную модернизацию гидроузла. Планируется заменить оборудование, укрепить плотину, реконструировать водосброс и внедрить современные цифровые системы мониторинга.

Председатель Комитета водного хозяйства Арсен Жаканбаев подчеркнул, что реконструкция проводится не потому, что объект находится в аварийном состоянии, а чтобы не допустить подобных рисков в будущем.

«За 56 лет здесь никогда не проводилась комплексная реконструкция. Мы не увеличиваем объем водохранилища и не расширяем его. Наша задача – заменить оборудование гидроузла, укрепить плотину и сделать так, чтобы этот стратегический объект еще долгие годы надежно обеспечивал столицу водой и безопасно проходил даже самые большие паводки. Мы не устраняем проблему – мы работаем на опережение», – отметил он.

Во время пресс-тура журналистов также интересовал вопрос возможного дефицита воды для быстро растущей столицы.

«Сегодня мы таких рисков не видим. Даже в маловодные годы запасов воды хватало. Кроме того, город реализует отдельный проект строительства нового водовода, который рассчитан на дальнейший рост населения. Поэтому говорить о дефиците питьевой воды сейчас оснований нет», – сообщил Жаканбаев.

Там, где слышно силу воды

Следующей остановкой стала защитная дамба Астаны.

Многие жители столицы наверняка не раз проезжали мимо этого объекта по Карагандинской трассе по дороге в аэропорт. Но мало кто представляет, что именно здесь находится один из ключевых элементов противопаводковой защиты города.

Сверху дамба кажется обычным инженерным сооружением. Но стоит начать спуск вниз, как сразу ощущается настоящий масштаб объекта.

Шум воды становится все громче. Потоки с огромной силой проходят через гидротехнические сооружения, а вибрация ощущается даже под ногами. Стоя рядом, понимаешь, какие объемы воды приходится регулировать этим сооружениям.

Именно здесь специалисты контролируют прохождение паводковых вод и работу контррегулятора.

Сегодня объект проходит масштабную реконструкцию. Проект предусматривает расширение существующей дамбы более чем на 4,2 километра, строительство автоматического катастрофического водосброса, нового отводящего канала, современной системы дренажа и цифрового мониторинга.

Заместитель председателя Комитета водного хозяйства Нурбек Сериков отметил, что проект учитывает не только современные гидрологические расчеты, но и стремительное развитие столицы.

«Когда объект строился в 2008–2010 годах, город был совсем другим. Сегодня население значительно выросло, меняется климат, увеличиваются риски прохождения экстремальных паводков. Поэтому мы не просто усиливаем дамбу, а создаем современную систему управления водой, которая позволит безопасно пропускать большие объемы, не создавая угрозы для столицы», – рассказал он.

По его словам, часть работ уже выполнена: завершено устройство дренажной системы, продолжается расширение плотины, а полностью реконструкцию планируют завершить до конца 2027 года.

Пейзажи как в карьере или пустыне: зачем в степи роют гигантский канал

Последняя точка маршрута оказалась самой необычной.

После защитной дамбы колонна автомобилей отправилась далеко за пределы города – в сторону Косшы.

Сначала асфальтированная трасса, затем – десятки километров по пыльной дороге из щебня. За окнами автомобиля – бескрайняя степь. Машины поднимают плотные облака пыли, которые буквально накрывают дорогу. Спасает только кондиционер в салоне.

Спустя почти час впереди появляются огромные земляные выемки. Первые впечатления трудно передать словами.

Гигантские котлованы, многометровые насыпи и бирюзовая вода действительно напоминают пейзажи где-нибудь в Египте или на крупных горнодобывающих карьерах. Всюду кипит работа.

По площадке непрерывно движутся КамАЗы, тяжелые бульдозеры, экскаваторы и другая спецтехника. Здесь нет ощущения стройки, которая только начинается. Напротив – кажется, что огромный механизм работает без остановки. И это действительно так.

На объекте организована работа в две смены. Специалисты трудятся вахтовым методом. Для них рядом построен отдельный жилой городок со всей необходимой инфраструктурой.

Именно здесь создается катастрофический сбросной канал длиной 23 километра, который станет последней линией защиты столицы в случае экстремального паводка.

Руководитель проекта Александр Попов рассказал, что строители уже выполнили почти половину всего объема земляных работ.

«Общий объем выемки составляет 11 миллионов кубометров грунта. Сегодня уже разработано около пяти миллионов. Сейчас мы выполняем порядка 40 тысяч кубометров за смену. Техники стало значительно больше, поэтому темпы постоянно растут. Наша задача – завершить объект в установленные сроки», – рассказал он.

По словам руководителя проекта, канал может никогда не понадобиться в реальной эксплуатации. Но именно в этом и заключается его ценность.

«Это сооружение создается на самый крайний случай. Если когда-нибудь придет экстремальный объем воды, сначала ее примет контррегулятор, а затем излишки автоматически уйдут по этому каналу в реку Нура, минуя город. Мы надеемся, что использовать его никогда не придется. Но безопасность столицы должна быть обеспечена при любом сценарии», – подчеркнул Александр Попов.

Покидая строительную площадку, понимаешь: большинство жителей Астаны никогда не увидят эти объекты своими глазами. Они скрыты за заборами, находятся далеко от города и работают круглосуточно. Но именно здесь сегодня создается система, которая должна обеспечить столицу водой, защитить ее от паводков и сделать безопаснее на десятилетия вперед.