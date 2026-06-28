Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1,4 тысячи человек

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле продолжает расти. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 1 430 человек, еще 3 238 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хорхе Родригес. По его словам, спасательные службы продолжают поиски людей под завалами, однако проведение операции осложняют повторные подземные толчки и нехватка тяжелой инженерной техники.

Кроме того, более 3 140 семей остались без жилья. Пострадавших временно разместили в специальных пунктах размещения. Медицинские учреждения работают в условиях повышенной нагрузки, принимая большое число пострадавших.

Для оказания помощи к ликвидации последствий стихийного бедствия подключились и международные спасательные службы. Власти США направили в Венесуэлу две поисково-спасательные команды из округа Майами-Дейд, в состав которых вошли около 80 специалистов.

Напомним, серия мощных землетрясений произошла на севере Венесуэлы в ночь на 25 июня. По данным Геологической службы США (USGS), были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. После катастрофы власти страны ввели режим чрезвычайного положения, а в пострадавших районах продолжаются аварийно-спасательные работы.