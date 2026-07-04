Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс. человек
Среди пострадавших распределены почти 10 тыс. тонн продовольствия.
Сегодня 2026, 11:12
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Сегодня 2026, 11:12Сегодня 2026, 11:12
48Фото: Reuters
Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 2 645 человек.
Как сообщается в сводке Министерства по коммуникациям и информации (MIPPCI), число пострадавших достигло 12 666 человек, еще 6 462 человека были спасены живыми.
Без жилья остаются более 15 тыс. человек. Власти сообщили, что помощь уже оказана 86 117 семьям, а для временного размещения пострадавших открыты 59 лагерей.
Кроме того, среди пострадавших распределены почти 10 тыс. тонн продовольствия, десятки тысяч продуктовых наборов и около 500 тыс. литров питьевой воды. Медицинскую помощь получили 20 909 человек.
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