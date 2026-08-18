Чистая прибыль «КазМунайГаза» выросла почти на 70% за полугодие

Национальная компания «КазМунайГаз» подвела финансовые итоги первого полугодия 2026 года. Компания заметно нарастила выручку и прибыль на фоне роста мировых цен на нефть, при этом объем добычи нефти и газоконденсата снизился, передает BAQ.KZ со ссылкой на отчет КМГ.

За январь–июнь выручка компании составила 5,568 трлн тенге, увеличившись на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. EBITDA выросла на 45% – до 1,655 трлн тенге.

Наиболее заметную динамику показала чистая прибыль. За первое полугодие она достигла 904 млрд тенге против 534 млрд тенге годом ранее. Таким образом, показатель увеличился на 69,1%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 31,4% – до 867 млрд тенге.

В КМГ объяснили рост чистой прибыли увеличением выручки, доли в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, а также снижением расходов на обесценение основных средств, разведку и финансовых затрат.

Что повлияло на результаты КМГ

Одним из ключевых факторов стали более высокие цены на нефть. Средняя стоимость Brent за первое полугодие составила 92,31 доллара за баррель, что на 28,4% выше прошлогоднего уровня. Цена KEBCO выросла на 26,9% – до 92,44 доллара. При этом средний курс тенге к доллару укрепился на 5%.

Рост выручки был зафиксирован во всех сегментах деятельности. В компании связывают его прежде всего с повышением мировых цен на нефть и увеличением цен реализации нефтепродуктов KMG International. Эффект частично сдерживало укрепление тенге.

Доля КМГ в прибыли совместных и ассоциированных компаний увеличилась сразу на 53,9% – до 537 млрд тенге. Положительное влияние оказали результаты «Тенгизшевройла» и «Мангистаумунайгаза». В то же время на показатели ТШО повлияли ограничения приема нефти со стороны КТК и январское возгорание трансформаторов на объектах Проекта будущего расширения. Проектную добычу восстановили к концу марта.

Добыча снизилась, транспортировка выросла

На фоне сильных финансовых результатов основные производственные показатели КМГ оказались разнонаправленными.

Добыча нефти и газоконденсата за полугодие сократилась на 4,6%, до 12,437 млн тонн. Добыча газа уменьшилась на 4,7%, до 5,457 млрд кубометров.

При этом объем транспортировки нефти увеличился на 4% и достиг 43,28 млн тонн. Переработка углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ снизилась на 1,5%, до 10,215 млн тонн. Выход светлых нефтепродуктов на казахстанских НПЗ, напротив, вырос с 76,6% до 78,8%.

Чистый долг вырос более чем в 2,5 раза

Отдельно в отчетности отражена динамика долговой нагрузки. Общий долг КМГ на конец июня составил 3,411 трлн тенге, снизившись на 3,2% по сравнению с концом 2025 года. Однако чистый долг вырос на 162,2% – до 983 млрд тенге.

В компании объяснили рост чистого долга сокращением средств на депозитах, прежде всего краткосрочных. Это было связано главным образом с приобретением КМГ купонных облигаций фонда «Самрук-Қазына». Общий объем денежных средств, их эквивалентов и депозитов сократился на 22,9% – с 3,147 трлн до 2,428 трлн тенге.

Свободный денежный поток компании при этом вырос на 12,2% и достиг 765 млрд тенге. Дивиденды от совместных предприятий и ассоциированных компаний увеличились до 500 млрд тенге. В частности, выплаты от «Тенгизшевройла» выросли с 328 млрд до 441 млрд тенге.

КМГ увеличил инвестиционные расходы

Капитальные затраты по кассовому методу выросли на 61% и составили 422 млрд тенге. В КМГ связали это в том числе с авансовыми платежами по проектам строительства газосепарационного комплекса и магистральных трубопроводов на Тенгизе, а также нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Среди других крупных проектов в отчете КМГ отмечает строительство ветровой электростанции «Мирный» мощностью 1 ГВт с объемом инвестиций около 1,2 млрд долларов, запуск пилотного проекта по производству зеленого водорода в Атырау и работу над первым в Казахстане заводом по выпуску устойчивого авиационного топлива SAF.

По итогам 2025 года акционеры КМГ также утвердили выплату 350 млрд тенге дивидендов, или 573,66 тенге на одну простую акцию.