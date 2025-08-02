Депутат Мажилиса Азат Перуашев принял участие в экологическом субботнике в рамках национальной инициативы "Чистый Казахстан", организованном филиалом Демократической партии "Ак жол", передает BAQ.kz.

В акции приняли участие около 200 горожан, волонтёров и членов партии.

Субботник прошёл у памятника Шамши Калдаякову. Участники очистили территорию от бытового мусора и распространяли среди горожан информационные листовки, призывающие бережно относиться к окружающей среде. К работам было привлечено 15 единиц спецтехники.

По словам депутата Азата Перуашева, субботник — это, прежде всего, личная ответственность каждого человека.

"Для меня чистота — это ценность, которая должна сопровождать нас всю жизнь. Если мы хотим жить в современном, красивом, комфортном доме, дворе, селе или городе — ухаживать за этими местами должны мы сами. Ни страна, ни наш дом не будут ухожены, если мы сами не позаботимся о них", — отметил он.

Политик сравнил отношение к своей стране с отношением к собственному дому, подчеркнув, что никто чужой не придёт и не уберёт за нас мусор. Порядок и чистота в стране тоже не появятся извне — их должен обеспечивать каждый человек.

"Даже если мы будем обращаться в различные фонды и организации — всё это напрасно. Если хотим жить хорошо, начинать нужно с себя: не мусорить, соблюдать чистоту, соблюдать порядок. Это простые, но важные правила повседневной жизни", — добавил депутат.

Эти слова нашли отклик у участников субботника, которые расценили инициативу как важный призыв к формированию культуры чистоты и порядка в обществе.

Партия "Ак жол" поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии, и заявила, что будет продолжать поддерживать экологические инициативы по всей стране.