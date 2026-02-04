В Астане прошло расширенное пленарное заседание Политического совета партии зелёных "БАЙТАҚ" под председательством А. Амиртаева. В обсуждении проекта новой Конституции приняли участие руководители филиалов партии, депутаты маслихатов, эксперты и общественные деятели, передает BAQ.KZ.

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам институционального развития государства, охраны прав человека, экологической безопасности и стратегического развития "зелёной" экономики.

Председатель партии А. Амиртаев подчеркнул, что проект новой Конституции впервые чётко закрепляет взаимосвязь экологии и здоровья человека как базовую ценность государства. "Чистый воздух, чистая вода и безопасная окружающая среда — ключевые факторы качества жизни граждан и прямой долг государства перед будущими поколениями", — отметил он. В этой связи партия предложила внести в статью 8 Основного закона отдельный пункт о "Экологии и здоровье человека".

Исполнительный секретарь партии Б. Керей в своём докладе подчеркнул, что новая Конституция рассматривает экологию не как отдельную функцию, а как ценностную основу всего общественного развития. Представители городских и региональных филиалов отметили человекоцентричную модель государства, закреплённую в проекте, и важность защиты прав и свобод граждан.

Молодые участники заседания, в том числе историк Ш. Усенкул, обратили внимание на историческую преемственность государственности и политической культуры Казахстана, отражённую в проекте Конституции.

По итогам заседания партия "БАЙТАҚ" выразила полную поддержку проекта новой Конституции как человекоориентированного, экологически ответственного и институционально выверенного документа. Партия заявила о готовности активно участвовать в общественном обсуждении реформы и проводить разъяснительную работу в регионах.