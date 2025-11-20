В Восточно-Казахстанской области приобретена новая система мониторинга качества воздуха общей стоимостью около 500 млн тенге. Закуп включает 25 стационарных постов контроля. Каждый из них стоит примерно 20 млн тенге. Об этом сообщил аким региона Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы предварительно изучили рынок совместно с общественными объединениями и профильными специалистами. Есть оборудование дешевле, но оно не отвечает современным требованиям. Есть и варианты стоимостью свыше миллиона долларов. Мы выбрали оптимальный вариант и приобрели 25 таких постов", – пояснил Сактаганов.

По словам акима, установка оборудования уже началась в разных точках Усть-Каменогорска.

"Система позволит видеть ситуацию по всему городу в режиме реального времени – где фиксируются превышения выбросов и в каких объёмах. Это даст возможность оперативно реагировать и принимать меры", – отметил он.

Помимо стационарных постов, регион приобрёл передвижную лабораторию.

"Передвижная лаборатория доставлена и будет передана департаменту экологии. Она позволит выезжать в любую точку города для проведения оперативных замеров", – сообщил аким.

Сактаганов подчеркнул, что новые инструменты усилят контроль за качеством воздуха в Усть-Каменогорске и сделают экологический мониторинг более точным и прозрачным.