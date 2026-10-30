Читать вместе: почему книжные клубы становятся модными

Книжные клубы в моде: читатели собираются, чтобы обсуждать романы, спорить о героях и находить единомышленников. Собственные литературные сообщества создают даже знаменитости - среди них певица Дуа Липа и актриса Риз Уизерспун. Книга становится не только поводом провести вечер за чтением, но и способом познакомиться с новыми людьми.

Что привлекает людей в совместном чтении, как обсуждения меняют впечатление о произведении и почему для вступления в клуб необязательно знать всю классику, корреспонденту BAQ.KZ рассказал Александр Подойников - основатель телеграм-канала и книжного онлайн-клуба «Фрикадельки в сахаре | Книги».

Книжный дневник, который объединил читателей

Создавать книжный клуб Александр изначально не планировал. Телеграм-канал задумывался как личный читательский дневник — способ вернуть литературу в повседневную жизнь. На книги постоянно не хватало времени, а домашняя стопка непрочитанного продолжала расти.

«Разве что в отпуске с большим удовольствием поглощал книги, копившиеся в домашнем шкафу. Вот только там скопилось столько, что пришлось бы брать отпуск лет на пять, чтобы успеть все прочесть. И я подумал, что телеграм-канал будет меня дисциплинировать, держать в тонусе и не даст сбиться с читательского курса», - вспоминает он.

Постепенно вокруг канала сформировалось сообщество людей, которым тоже хотелось читать больше, делиться впечатлениями и поддерживать друг друга. Сейчас, по словам основателя, оно объединяет несколько сотен участников из разных стран.

«Сами того не ожидая, мы приобрели международный размах: с нами читают подписчики из России, Кыргызстана, а на последнем онлайн-обсуждении были читатели даже из Великобритании!» - рассказывает Александр.

Он считает, что интерес к книжным клубам связан не только с литературой. Людям нужны общение, эмоции и ощущение принадлежности к сообществу. Совместное чтение позволяет найти тех, с кем можно подружиться, поговорить или поспорить.

«Книга становится поводом для поиска “своих” людей, знакомства, общения, для кого-то — попадания в новую моду. У нас есть рилс, где мы просто открываем карточки с книгами — больше там ничего не происходит. Так вот, его посмотрели уже больше 30 тысяч человек! Людям нравятся эмоции и реакции. Им важна и нужна поддержка даже в таком, казалось бы, индивидуальном и простом хобби, как чтение», — говорит собеседник.

Когда спор меняет оценку книги

Обсуждения в клубе далеко не всегда проходят спокойно. Один участник восхищается героем, другой осуждает его поступки, третий находит объяснение поведению персонажа, против которого настроены остальные. Именно столкновение разных взглядов, считает Александр, помогает увидеть в произведении то, что ускользнуло при самостоятельном чтении.

«Наши обсуждения проходят с шумом, возмущением, негодованием, иногда забываем, что мы культурные люди. А всё из-за нестыковок в восприятии. Мне понравился герой - я в восхищении. Но приходит человек, который считает моего “героя” не таким уж и героем. Начинается словесная схватка», — рассказывает он.

В процессе такого разговора меняется не только отношение к отдельным персонажам, но порой и впечатление от всей книги.

«Во время разбора история и все её участники могут развернуться на 180 градусов: мы неожиданно находим новое в них, в книге, в себе. И случается так, что в начале я собирался ставить книге единицу, а в конце вдруг захотелось оценить ее на четверку», - отмечает основатель клуба.

Поскольку участники живут в разных городах и странах, встречи проходят онлайн. В последнее воскресенье каждого месяца читатели собираются, чтобы обсудить книгу месяца. Присоединиться можно, даже если дочитать её не удалось: причины, по которым произведение пришлось отложить, тоже становятся темой разговора.

«Если книга не понравилась - это вообще особое удовольствие разобрать её на главы: что помешало дочитать, на каком моменте одолела скука, где автор свернул не туда и потерял по пути одного читателя, почему не захотелось узнать, чем у них там всё закончится?» — объясняет Александр.

Выбор вслепую

Первоначально книгу для совместного чтения определяли голосованием. Один из участников, получавший звание «Книжного главаря», предлагал пять вариантов, из которых остальные выбирали один. В последние месяцы эту схему сменил выбор вслепую.

Теперь участники предлагают произведения, названия которых скрывают под карточками. Карточки поочерёдно исключают, пока не останется последняя — она и определяет книгу месяца.

«Это дает возможность знакомиться с абсолютно разноплановыми и разножанровыми изданиями. Открывать для себя что-то новое, непривычное. А значит, ещё сильнее спорить, ещё лучше использовать нейронные связи», — говорит собеседник.

Жизнь клуба при этом не ограничивается одной общей книгой. Участники читают произведения по собственному выбору и публикуют отзывы. В рубрике «Двое на одну» два человека читают одну книгу, а затем каждый даёт свою оценку. В проекте «Все на одного» авторы передают клубу произведения на рецензию. Есть и другие активности — от «Книжного дресс-кода» до голосования «Битва обложек».

«Мы охватываем и читающих много, и читающих мало, и даже не читающих совсем. Никаких денег за участие не берём — пусть лучше ребята потратят их на новые книги», — подчёркивает Александр.

Отечественным авторам нужна видимость

Отдельное место в клубе занимает знакомство с казахстанской литературой. По наблюдениям Александра, местным писателям часто приходится самостоятельно проходить весь путь от рукописи до продвижения издания. При этом после презентации в книжном магазине произведение рискует остаться без дальнейшего внимания.

«Казахстанские авторы — большие энтузиасты. Заработать на литературе невозможно. Им приходится самим писать, самим издавать, самим продвигать. Как раз на моменте продвижения многие сдаются. Иногда всё заканчивается одной презентацией в книжном магазине, а дальше — тишина. И как же мы должны узнавать о существовании автора?» — рассуждает он.

Знакомиться с новыми именами помогают в том числе личные связи. Среди прочитанных в сообществе книг — «Хостеловские истории» Шакира Исламбакиева, «Мы уже не дети» и «С любовью, Мара, или Очень алматинская история» Адили Норузовой. В канале также опубликованы отзывы на семейную сагу Марии Омар «Мёд и немного полыни» и книгу «Её звали Салтанат».

Александр рассчитывает, что отечественные писатели будут активнее рассказывать о себе и предлагать новинки для знакомства с клубом.

«Рассчитываем, что отечественные авторы будут активнее заявлять о себе, делиться новинками с нами, а мы — рассказывать о них всем остальным», — отмечает он.

Начать можно с пятнадцати минут

Страх показаться недостаточно начитанным, по мнению Александра, не должен мешать человеку присоединиться к книжному сообществу. Клуб как раз и может стать местом, где интерес к литературе только начинает формироваться.

«Для того книжные клубы и нужны — чтобы недостаточно начитанный человек пришёл туда и увлёкся чтением. Чтобы читал что угодно, сколько угодно, как угодно. Пусть это даже будут нелюбимые многими почему-то иронические детективы или ромкомы», — говорит он.

Собеседник считает, что читателям стоит перестать стесняться собственных предпочтений. Знакомство с литературой необязательно должно начинаться с классики: первым шагом может стать книга, купленная ради яркой обложки или по рекомендации из соцсетей.

«Человек может прочесть, потому что читают все, а потом вдруг понять, что без этого уже не может. И книга станет прекрасной неотъемлемой частью его жизни», — отмечает Александр.

Тем, кто ссылается на нехватку времени, он советует начать с небольшого ежедневного промежутка — пятнадцати минут. Для этого достаточно ненадолго отложить телефон и прервать поток цифрового шума.

Интерес знакомых к марафону «Читающая нация» он тоже связывает с возможностью читать вместе. Даже денежное вознаграждение как первоначальный стимул, по его мнению, способно помочь сформировать привычку: начав ради приза, человек может увлечься самим чтением.

Книжная мода, считает Александр, сегодня связана и с эстетикой. Фотографии у домашних полок, походы в книжные магазины, выбор издания в подарок привлекают внимание к литературе через соцсети. Для кого-то именно такой образ становится первым поводом открыть книгу.