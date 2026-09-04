Читательский клуб открылся при музее департамента полиции в Шымкенте 

При музее департамента полиции города Шымкента начал работу читательский клуб.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, писатели, журналисты и сотрудники полиции. В ходе встречи были обсуждены значение чтения, повышение статуса государственного языка, а также вопросы поддержки духовного и культурного развития молодежи.

Начальник департамента полиции Мухтар Кожаев поздравил участников с открытием клуба и отметил важность формирования культуры чтения.

Новый клуб позволит сотрудникам с пользой проводить свободное время, расширять знания и повышать интерес к чтению.

Отметим, что открытие читательского клуба стало продолжением системной работы по формированию культуры чтения в органах внутренних дел. Министерство внутренних дел Республики Казахстан поддерживает республиканский проект "Кітап оқитын ұлт" и реализует мероприятия, направленные на интеллектуальное и духовное развитие сотрудников полиции.