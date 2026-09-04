Читательский клуб открылся при музее департамента полиции в Шымкенте
Новый клуб позволит сотрудникам с пользой проводить свободное время.
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При музее департамента полиции города Шымкента начал работу читательский клуб.
В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, писатели, журналисты и сотрудники полиции. В ходе встречи были обсуждены значение чтения, повышение статуса государственного языка, а также вопросы поддержки духовного и культурного развития молодежи.
Начальник департамента полиции Мухтар Кожаев поздравил участников с открытием клуба и отметил важность формирования культуры чтения.
Новый клуб позволит сотрудникам с пользой проводить свободное время, расширять знания и повышать интерес к чтению.
Отметим, что открытие читательского клуба стало продолжением системной работы по формированию культуры чтения в органах внутренних дел. Министерство внутренних дел Республики Казахстан поддерживает республиканский проект "Кітап оқитын ұлт" и реализует мероприятия, направленные на интеллектуальное и духовное развитие сотрудников полиции.
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