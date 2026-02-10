"Читайте больше" – Токаев обратился к госслужащим
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев призвал государственных служащих уделять больше внимания чтению программных документов и выступлений Главы государства. Об этом он заявил на расширенном заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Как я понял из бесед с некоторыми членами Правительства – далеко не всего его (программное интервью Президента газете „Туркестан“ — ред.) прочитали с должным вниманием. То же самое касается и моего выступления на заседании Национального Курултая в Кызылорде. Я тоже это понял из бесед", — сказал Президент.
Глава государства отметил, что в условиях цифровизации и активного потребления контента у чиновников снижается привычка к вдумчивому чтению.
"Под влиянием Интернета, видимо, стало сложно читать длинные тексты. Тем более появилась возможность прослушивать тексты, в том числе содержание книг и статей. Но это не красит государственных служащих", — подчеркнул Токаев.
Президент особо акцентировал внимание на том, что чтение напрямую связано с профессиональными и коммуникативными навыками.
"Надо читать, читать и еще раз читать, иначе дойдя до пенсионного возраста – можно утратить необходимые коммуникативные способности, это очень опасно. Читайте больше!" — заявил Касым-Жомарт Токаев.
