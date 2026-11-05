Читающая нация: какие книги научат детей понимать других

Ребенок может хорошо знать литературные произведения и получать высокие оценки, но при этом унижать одноклассников и не замечать чужих переживаний. Что помогает превратить чтение в опыт, который влияет на отношения с людьми? В рамках марафона «Читающая нация» корреспондент BAQ.KZ обсудил этот вопрос с руководителем Школы позитивной детской безопасности SENIM Юлией Смышляевой.

По мнению эксперта, обсуждение произведения не должно ограничиваться пересказом и оценкой персонажей. Важно выяснить, почему ребенок одобряет или осуждает поступок и способен ли понять другую позицию.

«При этом я бы не стала утверждать, что само по себе чтение автоматически делает ребенка добрее или эмоционально зрелее. Можно прочитать десятки произведений о дружбе и сострадании, но совершенно не уметь проявлять эти качества в реальной жизни. Все зависит от того, какие выводы ребенок делает из прочитанного и как взрослые помогают ему осмыслить историю. Например, мы часто спрашиваем школьников, правильно или неправильно поступил литературный герой. А мне гораздо интереснее было бы услышать, почему ребенок так считает», – отмечает Юлия Смышляева.

Например, произведение Сайына Муратбекова «Жусан иісі» («Запах полыни») позволяет поговорить о скрытых переживаниях. Мальчик Аян сам нуждается в поддержке, но продолжает рассказывать другим детям истории. Через его судьбу можно обсудить, всегда ли мы замечаем трудности человека рядом.

Повесть Бердибека Сокпакбаева «Менің атым Қожа» («Меня зовут Кожа») дает повод рассмотреть проблему ярлыков. Как и за литературным героем, за школьником может закрепиться репутация нарушителя, которого заранее считают виновным. Здесь важно объяснить: осуждение поступка не дает права унижать человека.

От литературного конфликта к разговору о травле

По наблюдению Смышляевой, дети нередко понимают несправедливость происходящего, но молчат из страха стать следующей мишенью или потерять расположение компании. Поэтому при обсуждении произведений важно анализировать и поведение свидетелей.

Повесть Владимира Железникова «Чучело» позволяет поставить вопрос: почему коллектив объединяется против одного человека и что мешает остальным заступиться за него?

«Но ведь если человек просит прекратить, говорит, что ему неприятно, а окружающие продолжают смеяться, то это уже совершенно другая ситуация. При этом важно объяснять детям, что не всякая обидная шутка или ссора автоматически буллинг. Для травли характерны повторяемость агрессивного поведения и неравенство сил. Но это не означает, что единичное унижение можно игнорировать», – подчеркивает эксперт.

Такой разбор помогает обсуждать конкретные действия: кто причиняет вред, кто поддерживает насмешки и какие решения способны изменить ситуацию.

Как вовлечь детей в обсуждение

Заинтересовать школьников можно через знакомые им форматы. Смышляева предлагает представить, как развивались бы события повести «Меня зовут Кожа», если бы у персонажей появились смартфоны и общий чат. Дети могут подготовить переписку героев, ролик или альтернативное продолжение, обосновав свои решения текстом.

Однако разговоры о травле, одиночестве и насилии требуют деликатности. Они не должны превращаться в публичное обсуждение личного опыта учеников.

«Но, конечно, нельзя требовать от учителя литературы, чтобы он одновременно выполнял функции психолога. Я считаю перспективным объединение усилий педагогов-предметников, школьных психологов и специалистов по детской безопасности при разработке подобных методик. Причем особенно важно, чтобы это были не очередные объемные рекомендации, которые останутся лежать на полке, а простые, понятные инструменты для работы в обычном классе. Например, набор вопросов, сценарий двадцатиминутной дискуссии, несколько упражнений, рекомендации по действиям педагога, если во время обсуждения возникла конфликтная ситуация», – говорит Смышляева.

Результат такой работы эксперт предлагает оценивать по отношениям в классе: стало ли меньше унизительных шуток, умеют ли дети разрешать разногласия без агрессии и обращаться за помощью. Именно эти изменения показывают, насколько прочитанное влияет на поведение школьников.