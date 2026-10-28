Читающая нация начинается с понимания: чему книги учат детей за пределами школьной программы

Казахстан стремится развивать культуру чтения, прививать детям любовь к литературе и формировать читающее поколение. Но достаточно ли просто научить ребенка читать, чтобы он вырос человеком, способным понимать чужие чувства и сопереживать окружающим? Может ли художественная литература помочь в борьбе с детской жестокостью и буллингом? И почему даже самые добрые истории не всегда меняют поведение детей? Корреспондент BAQ.KZ обсудил эти вопросы с психологами.

Художественная литература знакомит детей не только с вымышленными историями, но и с человеческими переживаниями. Читая о судьбах персонажей, ребенок сталкивается с чувствами, которые могут быть ему незнакомы в повседневной жизни, учится понимать причины поступков и смотреть на происходящее с разных точек зрения.

Однако между умением прочитать и понять произведение и способностью проявлять сочувствие в реальной жизни существует разница.

По словам психолога и преподавателя эмоционального интеллекта Айнур Дуйсен, литература может стать одним из инструментов эмоционального развития ребенка. При этом, подчеркивает специалист, важен не только сюжет произведения, но и то, как взрослые помогают ребенку осмыслить прочитанное.

«При чтении ребенок начинает проживать спектр эмоций, описанных в произведении. Это обида, страх, злость, радость, уныние и так далее. Тем самым он может научиться понимать окружающих, возможно, даже своих одноклассников. Но развивает это качество не только само прочитанное произведение, важно также обсуждать его. Почему персонаж испытывает такие эмоции? Как он к этому пришел? Почему он так подумал и поступил?» – объяснила Айнур Дуйсен.

Детский и семейный психолог Ольга Мачина также считает, что художественная литература помогает ребенку понять сложность человеческих отношений. Через поступки персонажей дети узнают, что у людей могут быть разные мотивы, обстоятельства и жизненный опыт.

Вместе с тем психолог предостерегает от представления, будто регулярное чтение автоматически делает человека добрее.

«Когда ребенок читает историю, он знакомится с чувствами, проникается переживаниями и мотивами героев. Он начинает понимать, что у каждого человека есть своя история, причины и выбор поступать определенным образом. Но нужно понимать, что сама по себе книга не сделает ребенка эмпатичным. Важно, чтобы он учился размышлять и рассуждать о прочитанном и связывать переживания героев с реальной жизнью», – отметила Ольга Мачина.

По мнению специалистов, воспитательный потенциал литературы раскрывается прежде всего тогда, когда ребенок может не только следить за событиями, но и самостоятельно оценивать поступки героев, задавать вопросы и высказывать собственное мнение.

Литература против буллинга: насколько это эффективно?

Одним из наиболее серьезных проявлений недостатка сочувствия в детской среде остается школьная травля. Унижения, насмешки, исключение из коллектива и психологическое давление могут стать частью повседневной жизни ребенка.

Может ли художественная литература повлиять на отношение школьников к подобному поведению?

Айнур Дуйсен считает, что истории о несправедливости, одиночестве и жестокости позволяют детям представить себя на месте пострадавшего. Для ребенка, который сам участвует в травле, такое произведение может стать поводом задуматься о последствиях собственных действий.

Однако психолог подчеркивает, что даже сильное эмоциональное впечатление от прочитанного не гарантирует изменения поведения.

«Данное поведение может и не меняться, но, во всяком случае, это один из хороших инструментов, который может посеять семена размышления и, возможно, понимания и сопереживания тому, кто подвергается буллингу. Только опираясь на книги, выйти из ситуации не получится, этого мало. В таких ситуациях нужно действовать более точечно, проводить беседы с коллективом, в котором это происходило, работать психологически и подключать все возможные инструменты», – подчеркнула специалист.

Ольга Мачина обращает внимание на то, что литературные произведения могут помочь детям осознать последствия жестоких поступков без прямых нравоучений.

Читая историю человека, которого отвергают или высмеивают, ребенок получает возможность увидеть ситуацию не со стороны наблюдателя, а глазами пострадавшего.

Но, как отмечает психолог, для профилактики буллинга необходимо, чтобы взрослые не только обсуждали такие истории, но и последовательно показывали недопустимость унижений в реальной жизни.

Иными словами, художественная литература может помочь сформировать отношение к проблеме, однако прекращение травли требует конкретных действий со стороны школы, семьи и специалистов.

Между книгой и экраном: как цифровая среда влияет на детей

Сегодня художественная литература конкурирует за внимание школьников с социальными сетями, компьютерными играми и короткими видеороликами. При этом вопрос заключается не только в том, сколько времени ребенок проводит перед экраном, но и в том, какой эмоциональный опыт он получает.

Айнур Дуйсен обращает внимание на особенности восприятия короткого видеоконтента. По ее мнению, постоянная смена роликов сопровождается быстрым переключением между различными эмоциями, тогда как чтение позволяет глубже погрузиться в одну историю.

Вместе с тем специалист не считает правильным напрямую связывать увлечение короткими видео с утратой способности сопереживать. Ребенок продолжает испытывать эмоции, однако формат их восприятия отличается.

Ольга Мачина видит другую опасность – распространение в интернете контента, в котором жестокость и унижение других людей преподносятся как развлечение.

Особенно тревожной психолог считает ситуацию, когда дети начинают воспринимать оскорбительные шутки и насмешки как приемлемый способ привлечь внимание сверстников.

«Сегодня дети с раннего возраста видят в интернете много жестокости, злых и унизительных шуток, которые преподносятся как что-то смешное и нормальное. И самое тревожное, что ребенок может начать повторять такое поведение ради лайков, просмотров и популярности, даже не задумываясь, насколько сильно он может ранить другого человека и к каким последствиям это приведет. Мне кажется, дети не всегда до конца понимают, что за экраном находятся живые люди с чувствами, которым тоже может быть больно. И если вовремя не объяснять им эту разницу, постепенно жестокость может восприниматься как норма», – считает Ольга Мачина.

По ее мнению, родителям важно не ограничиваться контролем цифрового контента, а разговаривать с детьми о том, что они видят в интернете, почему определенное поведение может причинить боль окружающим и где проходит граница между шуткой и унижением.

Какие книги действительно помогают развивать эмпатию?

Специалисты не выделяют универсального списка произведений, которые гарантированно развивают сочувствие. Гораздо важнее учитывать возраст ребенка, его интересы и эмоциональную готовность к определенным темам.

Айнур Дуйсен рекомендует начинать с простых историй о дружбе, взаимопомощи и справедливости. По мере взросления ребенка литература может затрагивать более сложные вопросы: ответственность за собственные решения, самостоятельность, отношения с окружающими и преодоление жизненных трудностей.

При этом психолог не советует заставлять детей читать произведения, которые им неинтересны. Принуждение, по ее мнению, не должно становиться основой формирования читательской культуры.

Ольга Мачина предлагает выбирать истории, которые показывают сложность человеческих характеров и жизненных обстоятельств.

«Я бы выбирала книги, в которых герои сталкиваются с одиночеством, страхом, потерей, несправедливостью, трудностями в отношениях и необходимостью делать выбор. Важно, чтобы персонажи были разными, не только хорошими или плохими, чтобы ребенок мог увидеть неоднозначность человеческих поступков. И я бы ориентировалась не только на возраст, но и на эмоциональную готовность ребенка, его интересы и жизненный опыт», – рассказала психолог.

Когда книга помогает ребенку понять самого себя

Айнур Дуйсен рассказала о библиотерапии – направлении психологической работы, в котором используются литературные произведения.

В некоторых случаях ребенку проще обсуждать страхи, обиды или сложные отношения через вымышленного персонажа. Узнавая собственную ситуацию в истории героя, он может постепенно найти слова для описания того, что испытывает сам.

Такой подход помогает взрослым лучше понять эмоциональное состояние ребенка, особенно если тот не готов напрямую делиться своими проблемами.

Ольга Мачина отмечает, что литературные истории могут дать детям ощущение поддержки, но предупреждает: художественное произведение не заменяет профессиональную психологическую помощь.

«Иногда книга становится для ребенка способом лучше понять себя и возможностью найти ответы на свои вопросы. Через героя он может узнать собственные переживания, почувствовать, что он не один сталкивается с такими трудностями, и найти слова для того, что раньше не мог объяснить. Но здесь важно не пытаться лечить ребенка одной книгой. Если есть серьезные переживания, страхи или другие трудности, ему необходимы внимание взрослого, поддержка и, при необходимости, помощь психолога», – подчеркнула эксперт.

Читающая нация: почему важно не только количество книг

Развитие читательской культуры ставит перед обществом более широкий вопрос: каким должно быть поколение, которое растет вместе с книгами?

В современном образовании большое внимание уделяется академическим знаниям, критическому мышлению и цифровым навыкам. Однако, по мнению экспертов, интеллектуальные способности не всегда сопровождаются умением понимать других людей, договариваться и справляться с конфликтами.

Айнур Дуйсен убеждена, что эмоциональное развитие должно занимать не менее важное место в воспитании детей, чем обучение и формирование профессиональных навыков.

При этом начинать необходимо с семьи. Психолог обращает внимание на противоречие, которое возникает, когда взрослые читают детям истории о доброте, но в повседневной жизни демонстрируют совершенно другое отношение к окружающим.

«Эмпатия формируется не только из книг, а из личного примера. Поэтому родителям очень важно самим показывать, как правильно ее проявлять. Не должно быть так, что вы прочитали книгу о добре, а ребенок видит совершенно другое отношение. Не зря говорят в народе: не нужно воспитывать детей, воспитывайте себя. И от нас, родителей, очень многое зависит», – отметила Айнур Дуйсен.

Ольга Мачина считает, что и в школьном образовании важно уделять внимание не только знанию литературных произведений, но и их эмоциональному осмыслению.

«Я считаю, что эмоциональное развитие не менее важно, чем академические знания. Можно быть очень умным, успешным и при этом не уметь выстраивать отношения с людьми. Книги помогают расширять представления о мире, понимать разные точки зрения и учиться замечать чувства других. Но начинать нужно с семьи: ребенку важно самому чувствовать, что его слышат, уважают и принимают. В школе тоже стоит не просто проверять, прочитал ли ребенок книгу, а обсуждать с ним поступки героев, их чувства и выбор», – подчеркнула психолог.

В этом контексте идея читающей нации приобретает дополнительный смысл. Речь идет не только о доступности книг или интересе к литературе, но и о способности человека осмысливать прочитанное, сопоставлять истории персонажей с реальной жизнью и понимать последствия собственных поступков.

Комментарии специалистов показывают, что художественная литература может стать важным инструментом эмоционального воспитания, но ее возможности не безграничны. Сочувствие формируется не количеством прочитанных страниц, а сочетанием личного опыта, семейного воспитания и общения с окружающими.

Поэтому развитие читающей нации нельзя оценивать исключительно по тому, сколько книг прочитали дети. Не менее важен вопрос, чему эти истории их научили и смогли ли полученные знания найти отражение в отношениях с другими людьми