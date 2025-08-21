В Караганде стартовал амбициозный проект "Читающая нация", который ставит перед собой цель — сделать Казахстан одной из самых читающих стран мира, передает BAQ.KZ. Организаторы обещают вовлечь в конкурсы школьников, студентов, педагогов, госслужащих и даже целые семьи.

Участникам предстоит не просто "глотать" книги, а соревноваться в креативных заданиях и интеллектуальных баталиях. Для этого подготовили списки из 300 произведений — от классики до современных авторов, включая "100 популярных книг казахстанской литературы".

В 2025 году к проекту планируют привлечь более 45 тысяч жителей Карагандинской области. Победители конкурса получат солидные призы — до 1 миллиона тенге. Но главная цель — не деньги, а привычка читать и развиваться вместе со всей страной.

Наша миссия — вывести Казахстан в топ-10 самых читающих стран мира. Проект "Читающая нация" реализуется в рамках стратегии Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленной на духовное обновление и интеллектуальное развитие страны. Мы учли интересы всех возрастных категорий, предложив книги, которые вдохновляют и способствуют личностному росту, — подчеркнул исполнительный директор фонда "Читающая нация" Аян Сакошев.

Конкурсы продлятся с сентября 2025 по март 2026 года, а победителей определят в шести номинациях: от "Читающей школы" до "Читающей династии".