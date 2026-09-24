Член Қазақстан Халық Кенесі Шахмурат Муталип окажет финансовую помощь семьям погибших военнослужащих
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Член Народного совета Казахстана Шахмурат Муталип выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших 24 сентября во время учений Военно-морских сил в Мангистауской области.
В связи с трагедией предприниматель сообщил, что каждой семье погибшего военнослужащего будет оказана материальная помощь в размере 25 млн тенге со стороны ТОО «Integra Construction KZ».
«Сегодня вся страна разделяет горе этой невосполнимой утраты и вместе с семьями погибших скорбит. В этот тяжёлый час я разделяю вашу боль», — говорится в обращении Шахмурата Муталипа.
Он также выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибших.
25 сентября 2026 года в Казахстане объявлен общенациональный день траура в связи с гибелью военнослужащих.
Самое читаемое
- Как определить, содержит ли чай краситель
- Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- Смертельное нападение на женщину произошло в Астане: что известно
- В Шымкенте 24 сентября временно отключат газ: список районов
- Родственники отравившихся рыбой в Мангистау просят Астану о помощи