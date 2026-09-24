Член Қазақстан Халық Кенесі Шахмурат Муталип окажет финансовую помощь семьям погибших военнослужащих

Член Народного совета Казахстана Шахмурат Муталип выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших 24 сентября во время учений Военно-морских сил в Мангистауской области.

В связи с трагедией предприниматель сообщил, что каждой семье погибшего военнослужащего будет оказана материальная помощь в размере 25 млн тенге со стороны ТОО «Integra Construction KZ».

«Сегодня вся страна разделяет горе этой невосполнимой утраты и вместе с семьями погибших скорбит. В этот тяжёлый час я разделяю вашу боль», — говорится в обращении Шахмурата Муталипа.

Он также выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибших.

25 сентября 2026 года в Казахстане объявлен общенациональный день траура в связи с гибелью военнослужащих.