  • 21 Декабря, 21:24

Члены ЕАЭС рассмотрели задачи и ключевые приоритеты союза на 2026 год

Сегодня, 20:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 20:22
Сегодня, 20:22
151
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге, передаёт BAQ.KZ.

Во встрече в узком формате наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.

Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС. сделай новость и в заг про ЕЭС планы и токаева

Самое читаемое

Наверх