Сегодня в Алматы, во главе с заместителем Премьер-министра-Министром культуры и информации, заместителем председателя Комиссии по конституционным реформам Аидой Балаевой, прошла встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с представителями научного сообщества, передает BAQ.KZ.

Также на встрече приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, президент Национальной академии наук Казахстана Акылбек Куришбаев, ректор Казахского национального университета им. Аль-Фараби Туймебаев Жансеит, ректор Казахского национального педагогического университета им. Абая Тлеп Болат, академик Национальной Академии наук при Президенте Республики Казахстан Вячеслав Локшин.

В ходе встречи Аида Балаева подробно остановилась на значении проводимой в стране конституционной реформы, подчеркнув, что инициированные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым преобразования направлены на формирование справедливой, устойчивой и эффективной модели государственного управления. Одним из ключевых положений масштабного пакета реформ стал переход к однопалатному Парламенту.

Аида Балаева, как член коалиции отметила, что государство выделяет стратегическое приоритетное направление на культурное многообразие, научные исследования и развитие, основанное на знаниях.

«Я считаю, что эти нормы станут надежной правовой основой для сохранения и обновления национальной культуры, формирования прогрессивного народа, а также для развития науки и инноваций», — подчеркнула она.

Помимо этого, в своих выступлениях вице-президент Национальной Академии наук при Президенте Республики Казахстан Джумадильдаев Аскар, молодой ученый, директор департамента науки Казахского национального университета имени аль-Фараби Тастамбек Қуаныш и другие поделились мнениями по ключевым положениям проекта и призвали научное сообщество внести вклад в формирование правовой основы будущего Казахстана.

Как вы сами видите, недавно Президент страны представил на рассмотрение новый проект Конституции, который стал результатом долгого и тщательного анализа не одного человека, а 130 специалистов с богатым опытом, а также внимательного обсуждения с широкой общественностью. Более 10 тысяч предложений, поступивших в комиссию — яркое подтверждение этой работы, - отметил Тлеп Болат.

Отметим, проект новой Конституции представлен Главе государства и будет принят совместно с народом посредством республиканского референдума 15 марта 2026 года.

