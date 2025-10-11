Члены Национального курултая приняли участие в акции "Таза Қазақстан"
Государственный советник Ерлан Карин и члены Национального курултая приняли участие в акции "Таза Қазақстан", передаёт BAQ.KZ.
Данная акция стартовала в прошлом году по инициативе Главы государства и уже обрела общенациональный характер.
В рамках кампании Государственный советник и члены Национального курултая высадили деревья в Астане и Алматы.
Члены Национального курултая поддержали акцию "Таза Қазақстан", отметив, что она способствует объединению общества и развитию экологической культуры. В этой связи члены Национального курултая призывают граждан страны активно инициировать и вовлекаться в проекты в поддержку акции.
Ерлан Карин в свою очередь поблагодарил членов Национального курултая за участие и поддержку кампании. Он подчеркнул, что "Таза Қазақстан" является важнейшей составляющей идеологической платформы страны.
Государственный советник также отметил, что данная акция благоприятно влияет на культуру поведения и ответственное, бережное отношение к окружающей среде и в целом к стране.
Таким образом, кампания "Таза Қазақстан" стала основой для формирования новой модели поведения и общественной этики.
